Россия представит новые факты работы биолабораторий США на Украине

Москва потребовала проведения открытого заседания

Российские дипломаты в Совете безопасности ООН представят новые доказательства о деятельности биолабораторий на Украине, работу которых финансировали США.

Москва потребовала проведения открытого заседания, чтобы сообщить дополнительные факты о военных программах Пентагона по изучению опасных патогенов - возбудителей различных смертельных болезней. А на предыдущем Совбезе зашла речь об очередном - абсурдном - переписывании Киевом истории и географии. Так в школах этой страны теперь рассказывают, что место происхождения многих народов, оказывается, - Украина.

"Я даже захватил с собой учебник географии для восьмого класса под редакцией Масляка и Капирулина. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, Вы знали, что Вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник, я взял это оттуда, в нем железная логика: поскольку предки французов - галлы, то они пришли с Галичины, которая на Украине", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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