ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия представит новые факты работы биолабораторий США на Украине

10:19
  • пятница
  • 13 мая 2022

Москва потребовала проведения открытого заседания

Российские дипломаты в Совете безопасности ООН представят новые доказательства о деятельности биолабораторий на Украине, работу которых финансировали США.

Москва потребовала проведения открытого заседания, чтобы сообщить дополнительные факты о военных программах Пентагона по изучению опасных патогенов - возбудителей различных смертельных болезней. А на предыдущем Совбезе зашла речь об очередном - абсурдном - переписывании Киевом истории и географии. Так в школах этой страны теперь рассказывают, что место происхождения многих народов, оказывается, - Украина.

"Я даже захватил с собой учебник географии для восьмого класса под редакцией Масляка и Капирулина. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, Вы знали, что Вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник, я взял это оттуда, в нем железная логика: поскольку предки французов - галлы, то они пришли с Галичины, которая на Украине", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Биолаборатория
Биолаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.