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Гинцбург сообщил о начале исследования новой вакцины

08:55
  • пятница
  • 13 мая 2022

Это препарат на основе вирусоподобных частиц

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале исследований вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц.

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"Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было", - приводит слова специалиста РИА "Новости".

Он добавил, что есть сложности с набором добровольцев, так как у слишком большого количества людей уже есть антитела к ковиду.

Новый препарат вводится два раза с промежутком в три недели. Отличие от "Спутника V" в том, что это два одинаковых компонента.

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