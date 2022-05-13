Гинцбург сообщил о начале исследования новой вакцины

Это препарат на основе вирусоподобных частиц

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале исследований вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц.

"Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было", - приводит слова специалиста РИА "Новости".

Он добавил, что есть сложности с набором добровольцев, так как у слишком большого количества людей уже есть антитела к ковиду.

Новый препарат вводится два раза с промежутком в три недели. Отличие от "Спутника V" в том, что это два одинаковых компонента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"