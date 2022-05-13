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Названы самые популярные туристические маршруты за рубеж

08:45
  • пятница
  • 13 мая 2022

Глубина бронирований авиабилетов за границу остается низкой

Специалисты онлайн-сервиса Туту.ру определили самые востребованные среди россиян туристические авианаправления за рубеж, проанализировав данные бронирований, передает РИА "Новости".

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Выяснилось, что наибольший интерес вызывают перелеты из Москвы в Ереван, Стамбул, Баку, Ташкент и Ош. Суммарно это примерно 17% поисковых запросов.

Уточняется, что в Ереван собирается около 5% летящих за границу, в Стамбул и Баку - чуть больше 3%.

Другие популярные направления - Анталья, Бишкек, Душанбе и Тель-Авив. Вместе с тем глубина бронирований авиабилетов за рубеж остается низкой.

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