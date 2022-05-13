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Неизвестные пытались поджечь здание военкомата в Тирасполе

09:32
  • пятница
  • 13 мая 2022

Пострадавших нет

МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщило о попытках неизвестных поджечь несколько объектов.

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Так, рано утром в пятницу бутылку с зажигательной смесью кинули в сторону нефтебазы одного из предприятий, в итоге загорелась трава. Примерно через полчаса две бутылки с зажигательной смесью бросили в здание республиканского военкомата. Охрана быстро справилась с возгоранием.

"Разрушений и пострадавших на обоих объектах нет. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

До 25 мая в Приднестровье действует "красный" уровень террористической опасности, введенный после серии терактов на территории республики.

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