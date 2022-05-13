Собянин рассказал, какие названия для 15 новых станций метро выбрали москвичи

Мэр подвел итоги голосования в "Активном гражданине"

Сергей Собянин подвел итоги голосования в "Активном гражданине" по выбору названий для 15 станций метро. Новый пост появился в блоге на персональном сайте мэра.

Так, новая конечная станция Сокольнической линии получит наименование "Потапово", а три станции строящейся Троицкой линии получат наименования "Кедровая", "Ватутинки" и "Тюленевская".

На будущей Бирюлевской линии появятся станции "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская".

На строящейся Рублево-Архангельской линии появятся станции "Звенигородская", "Серебряный бор", "Липовая роща". Планируемая станция Люблинско-Дмитровской линии в Печатниках получит имя "Южный порт", а новая конечная станция Арбатско-Покровской ветки будет называться "Гольяново".

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