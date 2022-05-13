ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал, какие названия для 15 новых станций метро выбрали москвичи

09:20
  • пятница
  • 13 мая 2022

Мэр подвел итоги голосования в "Активном гражданине"

Сергей Собянин подвел итоги голосования в "Активном гражданине" по выбору названий для 15 станций метро. Новый пост появился в блоге на персональном сайте мэра.

Так, новая конечная станция Сокольнической линии получит наименование "Потапово", а три станции строящейся Троицкой линии получат наименования "Кедровая", "Ватутинки" и "Тюленевская".

На будущей Бирюлевской линии появятся станции "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская".

На строящейся Рублево-Архангельской линии появятся станции "Звенигородская", "Серебряный бор", "Липовая роща". Планируемая станция Люблинско-Дмитровской линии в Печатниках получит имя "Южный порт", а новая конечная станция Арбатско-Покровской ветки будет называться "Гольяново".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Поезд метро
Поезд метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.