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Медведев описал мрачный мир будущего

09:36
  • пятница
  • 13 мая 2022

Антироссийские санкции ведут к крайне негативным последствиям

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram, что из-за западных санкций в отношении Москвы разрушится ряд глобальных цепочек поставок товаров, усилится энергетический кризис, наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах.
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"Возможен валютно-финансовый кризис в некоторых странах или сообществах стран, связанный с подрывом устойчивости ряда национальных валют, галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности", - также отметил зампред Совбеза.

По его словам, не исключены и новые региональные военные конфликты, а также новые эпидемии, упадок деятельности международных институтов.

"Будут образованы новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не идеологических англосаксонских критериях", - уточнил зампред СБ, подчеркнув при этом: в итоге сложится новая архитектура безопасности, которая обозначит "крах идеи американоцентричного мира".

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