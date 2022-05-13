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Афганистан решил покупать у России газ и нефть

09:40
  • пятница
  • 13 мая 2022

Кабул намерен расширить экономическое сотрудничество с Москвой

Власти Афганистана нацелены на расширение экономического сотрудничества с Россией и подписать конкретные соглашения. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
Афганистан хочет наращивать взаимодействие с Россией

Политик отметил, что стороны проводят переговоры в сфере бизнеса и финансов. Что касается конкретных направлений, Кабул заинтересован в закупках топлива и газа, в которых Афганистан нуждается в первую очередь.

Как подчеркнул руководитель афганской дипломатической миссии, власти Афганистана настроены на то, чтобы достичь соглашений с Россией и подписать конкретные соглашения, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что несмотря на санкции и отказ ряда государства от российской нефти, наша страна смогла увеличить её экспорт, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия нашла новых покупателей и рассматривает участие в новых проектах.

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