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Виктор Сухоруков ушел из Театра Вахтангова

09:51
  • пятница
  • 13 мая 2022

Актер отказался работать с "князьками"

Актер театра и кино, народный артист России Виктор Сухоруков вышел из состава спектакля "Улыбнись нам, Господи" Римаса Туминаса. Виктор Иванович решил распрощаться с Театром имени Евгения Вахтангова, где работал последние семь лет.

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"Не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева (актер, народный артист России — прим. ред.)", — заявил Сухоруков в интервью "Стархиту".

Замену Сухорукову уже нашли — 10 мая Авнера Розенталя за него играл Сергей Маковецкий.

6 мая режиссер Римас Туминас прекратил работу в Театре Вахтангова. Художественным руководителем стал Кирилл Крок.

Виктор Сухоруков родился в Московской области. Учился в ГИТИСе. Работал в Театре комедии имени Н. П. Акимова, в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола. С 2011 года служил в Театре имени Моссовета, откуда уволился в 2021 году.

Фильмография актера насчитывает десятки картин. Он известен, в частности, по ролям в фильмах "Брат" и "Брат 2". За роль императора Павла I в фильме Виталия Мельникова "Бедный, бедный Павел" он в 2004 году был удостоен кинопремии "Ника".

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