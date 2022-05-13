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В ОНК раскрыли детали переговоров об обмене Виктора Бута

10:01
  • пятница
  • 13 мая 2022

Россиянина могут обменять на арестованную в России американку, заявил источник

Российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая обвиняется в России в контрабанде наркотиков. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал источник в Общественной наблюдательной комиссии.
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По словам источника, уже ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер, сообщает ТАСС.

Официальные комментарии в связи с этой информацией не поступали.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году в результате провокации спецслужб США. Через два года его вывезли из королевства. Суд Нью-Йорка признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США, нелегальной торговле оружием и спонсировании терроризма. Бут получил срок 25 лет. Свою вину россиянин не признал ни по одному пункту обвинения.

Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. О ее задержании стало известно 5 марта, хотя сам инцидент произошел в феврале. Грайнер была остановлена сотрудниками Федеральной таможенной службы в аэропорту Шереметьево. При въезде баскетболистки в Россию в ее багаже обнаружили наркотическое вещество. Суд постановил заключить Грайнер под арест.

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