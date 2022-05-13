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Россия смягчила ограничения на вывоз иностранных товаров и оборудования

10:23
  • пятница
  • 13 мая 2022

Из перечня товаров, вывоз которых запрещен, исключен ряд позиций

Российское правительство сократило перечень товаров и оборудования, ввезенных в страну из-за рубежа и вывоз которых запрещен до конца 2022 года. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказали в Министерстве промышленности и торговли России.
Западным странам приходится расплачиваться за антироссийские санкции

Из этого списка исключены бытовая электроника и потребительские товары, отдельные товары радиоэлектронной промышленности, широкий перечень водных судов, отдельные инструменты и строительно-дорожная техника, широкий перечень изделий из пластмасс и резины, стеклянная тара, товары отраслей автомобилестроения и железнодорожного машиностроения.

Ограничения не будут распространяться на товары, происходящие из республик Донбасса с сертификатом о происхождении товара, выдаваемые уполномоченными органами ДНР и ЛНР.

Ограничения на вывоз также не будут распространяться на товары, вывозимые по перечням Минпромторга в рамках межправительственных соглашений о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности, либо по разрешениям Комиссии по экспортному контролю.

Как поясняет пресс-служба Минпромторга, решение сократить перечень было принято с учетом анализа состояния соответствующих товарных рынков, а также консультаций, проведенных с представителями бизнеса, сообщается на официальном сайте ведомства.

После введения Западом антироссийских санкций Москва предприняла меры по защите экономики. В частности, в марте были подписаны документы об ограничении импорта из страны зерновых и сахара.

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