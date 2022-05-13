Матвиенко рассказала о запросе в мире на женское лидерство

Это касается самых разных сфер и областей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе выступления в рамках "Диалога женщин стран Центральной Азии и России", что запрос на женское лидерство в самых разных сферах и областях год за годом растет.

"Нам, женщинам, присущи стремление к согласию, гибкость, чуткость, сострадание", - заметила председатель верхней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

По ее словам, без этих качеств невозможны доверительные международные отношения.

Как добавила Матвиенко, в современном мире женщины оказывают большое влияние на укрепление международных, межрегиональных отношений, парламентской дипломатии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"