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Число смертей от COVID-19 в Европе превысило 2 миллиона

10:25
  • пятница
  • 13 мая 2022

В США умерли миллион пациентов

В Европейском регионе ВОЗ зафиксировано более двух миллионов смертей от коронавируса, пишет газета "Фигаро" со ссылкой на организацию.

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Уточняется, что Европейский регион ВОЗ включает 53 страны. Всего там выявлено свыше 218 миллионов случаев заражения. Вместе с тем за последнюю неделю число заболевших и умерших сократилось на 26% и 24% соответственно.

Что касается США, там количество летальных исходов преодолело порог в миллион человек.

Большинство европейских стран при этом снимают ковидные ограничения. Например, во Франции снимается требование об использовании масок в транспорте.

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