Число смертей от COVID-19 в Европе превысило 2 миллиона

В США умерли миллион пациентов

В Европейском регионе ВОЗ зафиксировано более двух миллионов смертей от коронавируса, пишет газета "Фигаро" со ссылкой на организацию.

Уточняется, что Европейский регион ВОЗ включает 53 страны. Всего там выявлено свыше 218 миллионов случаев заражения. Вместе с тем за последнюю неделю число заболевших и умерших сократилось на 26% и 24% соответственно.

Что касается США, там количество летальных исходов преодолело порог в миллион человек.

Большинство европейских стран при этом снимают ковидные ограничения. Например, во Франции снимается требование об использовании масок в транспорте.

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