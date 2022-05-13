Из Херсонской области эвакуировали около 130 россиян и иностранцев

Люди попросили их вывезти именно в Россию, а не западные районы Украины

Российские военные высокоточным оружием нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области. В районе Харькова наша авиация уничтожила две украинские реактивные системы залпового огня "Град" и радиолокационную станцию производства США. Из Херсонской области военные эвакуировали около 130 граждан России и иностранцев.

Залп ракетами по опорному пункту. Из авиационной скорострельной пушки - по бронетехнике и машинам радикалов. Замаскированные цели в лесу обнаружила разведка. Координаты передали летчикам. Двойка "Аллигаторов" - на боевом курсе. Ведет уничтожение объектов.

Через несколько часов разведгруппа доложит - все цели, в том числе и командный пункт, ликвидированы. "Вертушки" к этому времени - уже на базе. Техники перезаряжают боекомплект. Пилоты получают новые команды и ориентиры.

"Каждый раз маршруты разные, это чтобы противник не подкараулил", - заявил командир экипажа Сергей.

На российских летчиках в специальной военной операции лежит особая нагрузка и ответственность. Едва ли не половина ежедневных потерь, которые несут радикалы, это результат их работы.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Луганской республике идет наступление на Северодонецк и Лисичанск. В Донецкой - на Авдеевку. Это последние мощные укрепрайоны ВСУ в Донбассе. И хотя выбить радикалов будет непросто, говорят ополченцы, но, как и в случае с Мариуполем, освобождение этих городов только дело времени. Сегодня позиции националистов на подступах штурмуют и танки, и огнеметные системы "Солнцепек".

Мощные взрывы ежедневно гремят и на освобожденных территориях Херсонской области. Но уже, как говорят военные, контролируемые. Это российские саперы обезвреживают брошенные националистами мины и снаряды. Уничтожают их оставленные позиции. Сегодня работают в местности Арбатская стрелка. До Крыма отсюда - всего 5 километров. А до ближайшей деревни - метров 800. Самая большая опасность для людей - мины-ловушки, которые невозможно извлечь.

"В ходе выполнения поставленных задач было обнаружено и обезврежено свыше 1400 противотанковых мин, а также 400 тысяч противопехотных", - заявил Дмитрий, командир отдельной инженерной бригады ВС России.

Уже по безопасным дорогам военные смогли эвакуировать из зоны операции 127 иностранцев. Это граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Сирии. Показательно, что все попросили их вывезти именно в Россию, а не западные районы Украины.

Американские гаубицы М777 из США. Противотанковые реактивные снаряды Brimstone производства Великобритании. Украинские боевики хвалятся новыми артиллерийскими системами, которые им поставляет Запад. В Минобороны России предупреждают кураторов Киева. Москве хорошо известно, что эти установки националисты могут использовать не только в поле, но и городской застройке. В Лисичанске и Боровском радикалы уже установили тяжелую технику и выкопали траншеи рядом с городскими больницами и поликлиниками, превратив медучреждения в опорные пункты.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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