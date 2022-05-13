Российский дипломат предупредил о последствиях угроз ядерной державе

Дмитрий Полянский призвал Запад учитывать все варианты

Евросоюз выделит дополнительную военную помощь Украине в размере 500 миллионов евро. Об этом заявил сегодня глава дипломатии ЕС. Тем временем, в Вашингтоне всё чаще задумываются о том, чем может обернуться щедрое спонсирование Киева для самих США. Накануне в Сенате заблокировали выделение рекордных 40 миллиардов долларов.

Аттракцион щедрости забарахлил. Государственную машину, спонсирующую киевский режим, затормозил всего один человек – сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Он проголосовал против выделения Украине дополнительной помощи в размере 40 миллиардов долларов. По словам Пола, эти громадные средства сейчас гораздо нужнее самим американцам. К тому же транш подстегнет и без того высокий уровень инфляции.

"Я присягал Конституции США, а не какому-нибудь иностранному государству. Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом нашу экономику. Самая большая угроза для страны сегодня — это госдолг, инфляция и обрушение доллара. В марте инфляция достигла максимума за 40 лет, цены на бензин выросли на 49 процентов, цены на электричество — на 32", - заявил сенатор Рэнд Пол.

Теперь законопроект с поправкой отправят обратно в Палату представителей. Окончательное утверждение документа отложено минимум на неделю. Мнение сенатора Пола разделяет ведущий Fox News. Такер Карлсон на простых примерах объясняет, что такое 40 миллиардов для американской экономики.

"Конгресс потратит на Украину за полгода больше денег, чем правительство США – на дороги и мосты в стране. 40 миллиардов долларов на защиту украинских границ - это в два с лишним раза больше, чем финансирование таможенной и пограничной служб Соединенных Штатов – это если вам интересно, как руководство страны относится к вам", - сообщил он.

О том, что спонсирование Киева – слишком дорогая авантюра, отлично понимают в Европе. Пока есть возможность, взамен на поставки оружия и денежные транши хотят получить от Украины хоть что-то. Представитель Германии заявляет о необходимости как можно скорее вывезти продовольствие.

"В настоящее время 25 миллионов тонн зерна заблокированы, в частности, в украинском порту Одесса. Зерно, которое означает продовольствие для миллионов людей во всем мире", - сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

В Финляндии ждут не зерно, а новые самолеты, разумеется, из США. В Хельсинки после заявлений о готовности вступить в НАТО, похоже, намерены с помощью Вашингтона усилить свою армию.

Об отношении Москвы к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО накануне спросили заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. Журналист издания UnHerd поинтересовался у дипломата, готова ли Москва применить ядерное оружие.

"Я не военный, не мне делать такие заключения. Но я думаю, если вы имеете дело с ядерной державой, если вы угрожаете вооруженной державе, вам следует учитывать все варианты", - полагает Полянский.

Отвечая на вопрос об Украине, Полянский напомнил, что одно из требований Москвы на переговорах с Киевом - внеблоковый статус, то есть отказ от вступления в какие-либо военные союзы и организации. Однако постпред России добавил, что пока из-за действий Украины не видит возможностей для дипломатического решения проблемы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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