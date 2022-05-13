В Латвии завели уголовные дела на посетителей парка с советским памятником

Одного из них обвиняют в оправдании геноцида и военных преступлений

В Латвии завели три уголовных и 20 административных дел в отношении граждан, собравшихся у памятника советским воинам-освободителям. Под репрессии попал молодой человек, который пришёл к монументу с российским флагом. Александра Стефанова обвиняют в оправдании геноцида и военных преступлений. Как сообщают его родные, накануне мужчину арестовали, а дома провели обыск.

Утром 10 мая возле мемориала бульдозером убрали все букеты, с которыми в День Победы жители Риги приходили почтить память героев Великой Отечественной войны. Но люди снова - до самого вечера - приносили цветы к мемориалу и дежурили там всю ночь. Это вызвало недовольство латвийских властей, Сейм проголосовал за снос монумента.

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