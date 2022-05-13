ЕС повысил уровень переговоров по нефтяному эмбарго против России

Послам не удалось согласовать эту меру

Обсуждение запрета на поставки российской нефти в Европу будет вынесено на повестку встречи министров иностранных дел государств — членов Евросоюза. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Чиновник уточнил, что встреча запланирована на понедельник, 16 мая. Боррель выразил надежду, что главам внешнеполитических ведомств удастся согласовать введение нефтяного эмбарго.

Переговоры по этому вопросу, проводившиеся на уровне послов стран Евросоюза, успехом не увенчались, сообщает РИА Новости.

Введение эмбарго на поставки российской нефти в Европу рассматривается в рамках шестого пакета санкций ЕС против России. Для его введения требуется согласие всех членов Евросоюза, однако добиться компромисса пока не удалось.

По сообщениям источников, Брюссель допускает возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти, если не удастся добиться поддержки эмбарго со стороны Венгрии.

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