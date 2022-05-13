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Весла и укулеле: что забывали пассажиры в метро Москвы в майские праздники

10:59
  • пятница
  • 13 мая 2022

Уточнить информацию о пропавшей вещи можно в контакт-центре Московского транспорта

В период с 30 апреля по 10 мая на склады забытых вещей столичного метрополитена поступило 7945 предметов, забытых пассажирами. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказали в пресс-службе метро Москвы.
Квадрокоптер и матрас: что забывали пассажиры московского метро в праздники

Чаще всего пассажиры оставляли в подземке дорожные сумки, чемоданы, рюкзаки с личными вещами.

Имеются и необычные предметы среди находок: жалюзи в коробке, весла для лодки, увлажнитель воздуха, "Подарок с Байкала" (сосновые шишки), пюпитр, автомобильные чехлы, музыкальный инструмент укулеле, букеты искусственных чехлов, теннисная ракетка.

Более половины забытых вещей затем забирают их владельцы. Остальные предметы хранятся на складе в течение полугода.

Тем, кто забыл что-либо в метро, напомнили, что паспорта, военные билеты, дипломы и справки передают в УВД на метрополитене. Остальные вещи поступают на склады забытых вещей, расположенные на станциях метро "Котельники", "Деловой центр", "Черкизовская".

Уточнить информацию о поступлении пропавшей вещи на склад можно в контакт-центре Московского транспорта, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в аэропортах Москвы нашли больше тысячи забытых предметов. Среди них были гимнастический обруч, ласты, погоны капитана полиции, фотопринтер.

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Склад забытых вещей
Склад забытых вещей
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