Росгвардия сбила беспилотник в Харьковской области

Записи с летательного аппарата были изъяты

Спецназ Росгвардии сбил украинский беспилотник в Харьковской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве в непосредственной близости от позиций войск росгвардейцы сбили беспилотный летательный аппарат типа А1-СМ "Фурия", - сказано в сообщении.

Уточняется, что данный многоцелевой беспилотник используется для корректировки артиллерийского огня, определения координат целей, ведения воздушной разведки. Оперативный радиус действия - около 50 километров.

"Записи с беспилотного летательного аппарата были изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов", - добавили в ведомстве.

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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