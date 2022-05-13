Непогода оставила без света тысячи жителей Центральной России

Повреждены дома и автомобили, повалены деревья

Ураган, ливни и пыльная буря обрушились на регионы Центральной России. Есть пострадавшие, в том числе ребёнок. Стихия бушевала в Курской области. В Брянской - более двухсот населённых пунктов остались без электричества.

Шквалистый ветер ломает деревья, как тростинки: минута и от лесополосы практически ничего не остаётся. Ураган с ливнями и грозами пронёсся накануне по Брянской области. Скорость ветра доходила до 27 метров в секунду. Пострадали двое взрослых и ребёнок. Стихия бушевала весь вечер. К ночи повалило почти четыре сотни деревьев, завалило железную дорогу, повредило 19 автомобилей, сорвало крыши с полутора десятка зданий.

Последствия бури в районном центре Жуковка: вырваны с корнями многолетние деревья, повсюду обломки кровли, осколки остекления, обрывки проводов. Выехать в Брянск невозможно - трасса заблокирована поваленными деревьями. Всего в регионе из-за обрыва линий передачи без света остались 310 населённых пунктов, это почти 4 тысячи человек.

"В настоящее время электроснабжение частично восстановлено. Работа бригад и энергослужб продолжается. Для распиловки и уборки упавших деревьев привлекаются пожарно-спасательные подразделения, дорожные службы и службы ЖКХ. Экстренные и оперативные службы региона функционируют в режиме повышенной готовности", - сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Брянской области по антикризисному управлению Сергей Евгеньевич.

Область приводят в порядок больше тысячи человек и трёхсот машин. Помогают спасатели и адресно тем людям, на чьи частные дома упали деревья. В региональном МЧС предупреждают: порывистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду продолжит дуть и сегодня.

Похожая ситуация и в других регионах Центральной России. Сильный ветер повредил высоковольтную линию электропередачи на подстанции Родники в Курске, там унесло крышу. Два проспекта в городе до самого утра оставались без света. В области обесточило несколько десятков посёлков.

А в Калужской области без света прошлую ночь провели почти четыре тысячи человек в двух районах. Там тоже деревьями накрыло железнодорожные пути, поезда следуют с отклонением от графика.

Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

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