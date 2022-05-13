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Водитель Mercedes сбил насмерть пешехода и скрылся на Porsche

11:05
  • пятница
  • 13 мая 2022

Его разыскивает полиция

В Подмосковье водитель Mercedes насмерть сбил человека на пешеходном переходе, пересел на другой автомобиль и скрылся.

Инцидент произошел в Красногорске на втором километре автодороги Глухово - Николо-Урюпино. Виновник ДТП сбил молодого человека 2000 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пешеход умер. Водитель бросил свой Mercedes, пересел на Porsche Carrera и уехал в сторону Москвы. В настоящее время его разыскивает полиция, передает ТАСС.

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