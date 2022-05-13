В России за сутки госпитализированы 2506 человек с коронавирусом

Выявлено 4896 случаев

За сутки в России госпитализированы 2506 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 4896 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 474 человека, из них госпитализирован только 149.

Выздоровели за сутки 7257 человек. Скончались 105 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18250290 человек. Умерли 377464 зараженных. Вылечился 17633601 заболевший.

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