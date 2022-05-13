В Европе рассказали, кто больше всего пострадает от отсутствия российских туристов

В 2022 году число международных туристов, прибывающих в Европу, упадет на 30%

Количество туристических прибытий в Европу в первом квартале 2022 года оказалось на 43% меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года. Об этом говорится в докладе европейской комиссии по путешествиям (ЕТС).

Прогнозируется, что в 2022 году количество международных туристов, прибывающих в Европу, будет на 30% ниже, чем в 2019 году. В ЕТС полагают, что международный турпоток в страны ЕС вернется к допандемийным показателям лишь к 2025 году.

От отсутствия российских туристов в краткосрочной перспективе больше всего пострадают как соседние с Россией и Украиной страны, так и направления, туризм которых сильнее всего зависим именно от рынков конфликтующих сторон: Кипр, Черногория, Латвия, Финляндия, Эстония и Литва.

С учетом высоких расходов россиян на отдыхе в Европе, потери указанных европейских стран будут еще больше: туристы не приедут, соответственно, и никаких денег на отдыхе не оставят, цитирует доклад ЕТС Ассоциация туроператоров России.

Специалисты онлайн-сервиса "Туту.ру" ранее определили самые востребованные среди россиян туристические авианаправления за рубеж, проанализировав данные бронирований. Выяснилось, что наибольший интерес вызывают перелеты из Москвы в Ереван, Стамбул, Баку, Ташкент и Ош.

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