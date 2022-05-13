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Лавров предрек Евросоюзу будущее придатка НАТО

11:25
  • пятница
  • 13 мая 2022

Об этом говорят действия Брюсселя, заявил министр

Действия европейских властей говорят о том, что в будущем Евросоюз превратится в придаток Североатлантического альянса. С таким заявлением в пятницу, 13 мая, выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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По словам главы МИД, Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне "безобидность" желания Украины вступить в ЕС вызывает серьезные сомнения.

Лавров подчеркнул, что в контактах с Россией Украина заявляет о готовности обрести внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на публичные заявления украинского руководства, сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией.

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