Лавров предрек Евросоюзу будущее придатка НАТО

Об этом говорят действия Брюсселя, заявил министр

Действия европейских властей говорят о том, что в будущем Евросоюз превратится в придаток Североатлантического альянса. С таким заявлением в пятницу, 13 мая, выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне "безобидность" желания Украины вступить в ЕС вызывает серьезные сомнения.

Лавров подчеркнул, что в контактах с Россией Украина заявляет о готовности обрести внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на публичные заявления украинского руководства, сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"