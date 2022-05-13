ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские средства ПВО сбили украинский Су-27

11:22
  • пятница
  • 13 мая 2022

Авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и военной техники

Министерство обороны России сообщило на брифинге в пятницу, что в ходе спецоперации на Украине на севере Кременчуга в Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с топливом для украинских войск.

Российская артиллерия уничтожила более 300 военных объектов на Украине
Кремль оценил прогресс в переговорах с Украиной

Российская авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. У Харькова уничтожены РЛС ПВО производства США и две украинские установки "Град".

Также сообщается, что ракетными войсками и артиллерией поражены ракетный склад у харьковской Шебелинки, 520 районов сосредоточения живой силы и техники, 15 пунктов управления, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях.

В Харьковской области средствами ПВО сбит Су-27 воздушных сил Украины, перехвачены два украинских реактивных снаряда системы "Смерч".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
ЗРК наземного базирования "Панцирь-С"
ЗРК наземного базирования "Панцирь-С"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.