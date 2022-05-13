Российские средства ПВО сбили украинский Су-27

Авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и военной техники

Министерство обороны России сообщило на брифинге в пятницу, что в ходе спецоперации на Украине на севере Кременчуга в Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с топливом для украинских войск.

Российская авиация поразила 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. У Харькова уничтожены РЛС ПВО производства США и две украинские установки "Град".

Также сообщается, что ракетными войсками и артиллерией поражены ракетный склад у харьковской Шебелинки, 520 районов сосредоточения живой силы и техники, 15 пунктов управления, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях.

В Харьковской области средствами ПВО сбит Су-27 воздушных сил Украины, перехвачены два украинских реактивных снаряда системы "Смерч".

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