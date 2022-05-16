Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Девам пора собирать плоды, а рыбам — перестать читать тревожные новости и беречь психику

Овны

Мистическое затмение в Скорпионе затронет ваши самые глубокие чувства, о которых не принято говорить. Но если вы решите поделиться этим с психологом, останетесь довольны.

Тельцы

Сегодняшнее астрособытие поставит перед вами вопросы, касающиеся отношений. Возможно, вы поставите в них точку и снова отправитесь на поиски, либо примете какое-то иное решение.

Близнецы

Прислушайтесь к своем организму, подумайте о том, как на нем сказывается ваш образ жизни. Достаточно ли вы спите и пьете, каков ваш рацион питания и режим физических нагрузок?

Раки

Лунное затмение не может обойти стороной ваш знак, так сильно зависящий от царицы ночи. Пугаться вам нечего: противостояние светил просто прояснит отношения с детьми или друзьями.

Львы

Некоторым из вас придется сделать выбор между личной жизнью и работой. Найти баланс можно, но на это потребуется время и готовность что-то менять в своем образе жизни.

Девы

Пришло время собирать плоды: сегодня вы получите ответ или результат, которого давно ждали. Каким бы он ни был, сохраняйте оптимизм. Как говорится, еще неизвестно, кому повезло.

Весы

Не поддавайтесь искушениям, контролируйте свои траты, иначе останетесь без денег. Но самое главное, что покупки, сделанные в затмение, непрактичны: они не прослужат долго.

Скорпионы

Сегодняшнее лунное затмение в вашем знаке пройдет на высокой ноте - накал эмоций будет нешуточным! Сосредоточьтесь на личных проблемах, не бойтесь показаться эгоистом.

Стрельцы

У каждого человека есть страхи, которые он носит в себе едва ли не с детства. Сегодня вы снова столкнетесь с ними. Так почему бы не разобраться, что будет, если случится самое страшное?

Козероги

Это мистическое лунное затмение заинтригует вас и заставит узнать о нем больше. Интерес к эзотерике и философии может привести в совершенно новый круг общения.

Водолеи

Это лунное затмение заставит сосредоточиться на вопросах карьеры. Вы получите какие-то оценки или итоги, что станет новым толчком к движению вперед.

Рыбы

Не читайте тревожных новостей, поберегите свою психику! Проведите этот день с семьей или близкими друзьями, чтобы чувствовать себя в поддерживающей среде.

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