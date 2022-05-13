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Топ-клубы России оспорят в CAS отстранение со стороны УЕФА

12:00
  • пятница
  • 13 мая 2022

Команды рассчитывают на соблюдение спортивного принципа

Российские футбольные клубы ЦСКА, "Зенит", "Динамо" и "Сочи" подали обращения в Спортивный арбитражный суд. Это связано с решением УЕФА отстранить команды от еврокубковых турниров на следующий сезон.

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"Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден", - сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Ранее стало известно, что санкции касаются не только клубов, но и сборной. Национальная команда России не примет участия в чемпионате мира 2022 года, а также в Лиге наций сезона-2022/23.

Чемпионом России в этом сезоне досрочно стал петербургский "Зенит", гарантировав себе участие в Лиге чемпионов.

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