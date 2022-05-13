Топ-клубы России оспорят в CAS отстранение со стороны УЕФА

Команды рассчитывают на соблюдение спортивного принципа

Российские футбольные клубы ЦСКА, "Зенит", "Динамо" и "Сочи" подали обращения в Спортивный арбитражный суд. Это связано с решением УЕФА отстранить команды от еврокубковых турниров на следующий сезон.

"Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден", - сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Ранее стало известно, что санкции касаются не только клубов, но и сборной. Национальная команда России не примет участия в чемпионате мира 2022 года, а также в Лиге наций сезона-2022/23.

Чемпионом России в этом сезоне досрочно стал петербургский "Зенит", гарантировав себе участие в Лиге чемпионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"