ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

The Economist: Россия получит рекордное сальдо внешнеторгового баланса

12:46
  • пятница
  • 13 мая 2022

Санкции этому поспособствовали

Россия на фоне западных санкций сократила показатели импорта при сохранении экспортных величин, благодаря чему ожидается рекордный уровень торгового профицита.
Крупнейшая площадка запретила торговлю российскими бриллиантами

Как пишет The Economist, российское власти перестали публиковать ежемесячные детализированные данные по внешней торговле, однако можно сделать выводы на основе данных от внешнеторговых партнеров России.

По подсчетам Института международных финансов, в 2022 году торговый профицит России может достичь 250 млрд долларов и более чем в двое превысить уровень 2021 года, который составлял 120 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что даже если ЕС согласует нефтяное эмбарго в отношении России, полный эффект от этой меры будет ощутим не ранее начала 2023 года. В 2022 году Евросоюз сможет сократить поставки нефти из России не более чем на 19%, полагает Лайам Пич из Capital Economics, что также отразится на внешнеторговом балансе России.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая в период с января по апрель вырос более чем на 25% и достиг 51 млрд долларов. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%. Положительно сальдо России в январе-апреле достигло 30 млрд долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Торговые контейнеры
Торговые контейнеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.