The Economist: Россия получит рекордное сальдо внешнеторгового баланса

Санкции этому поспособствовали

Россия на фоне западных санкций сократила показатели импорта при сохранении экспортных величин, благодаря чему ожидается рекордный уровень торгового профицита.

Как пишет The Economist, российское власти перестали публиковать ежемесячные детализированные данные по внешней торговле, однако можно сделать выводы на основе данных от внешнеторговых партнеров России.

По подсчетам Института международных финансов, в 2022 году торговый профицит России может достичь 250 млрд долларов и более чем в двое превысить уровень 2021 года, который составлял 120 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что даже если ЕС согласует нефтяное эмбарго в отношении России, полный эффект от этой меры будет ощутим не ранее начала 2023 года. В 2022 году Евросоюз сможет сократить поставки нефти из России не более чем на 19%, полагает Лайам Пич из Capital Economics, что также отразится на внешнеторговом балансе России.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая в период с января по апрель вырос более чем на 25% и достиг 51 млрд долларов. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%. Положительно сальдо России в январе-апреле достигло 30 млрд долларов.

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