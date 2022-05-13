Лавров назвал "на редкость самоуверенной" позицию Запада по России

По мнению США, "Россия - это уже разрушенная страна"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил отношение к стране со стороны Запада.

По словам главы внешнеполитического ведомства, США говорят центральноазиатским странам, что "Россия - это уже разрушенная страна".

"То же самое они говорят и в отношении Китая. Как они утверждают, "Китай не посмеет нарушить западные санкции". На редкость самоуверенная, наглая, невоспитанная позиция", - сказал министр (цитата по ТАСС).

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе тяжелое.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"