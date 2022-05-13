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В Думе предложили принять Херсонскую область в состав России по "крымскому сценарию"

12:48
  • пятница
  • 13 мая 2022

Нужен референдум о признании независимости, заявил депутат Синельщиков

В случае вхождения Херсонской области Украины в состав Российской Федерации "примерно должно быть все, как было по Крыму". Такое мнение в пятницу, 13 мая, высказал первый замглавы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.
Названы сроки выдачи российских паспортов жителям Херсонской области

По мнению депутата, необходимо сначала организовать в Херсонской области референдум о признании независимости и референдум о вхождении в состав России. Можно также решить оба эти вопроса в рамках одного референдума.

Далее решение по этому вопросу должен принять парламент России, после чего последует соответствующий договор, рассказал Синельщиков.

При этом парламентарий подчеркнул, что лучше все эти возможные шаги проводить после завершения спецоперации России по защите республик Донбасса, поскольку волеизъявление должно быть объективным и независимым "от собственных эмоций", сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что сроки подготовки обращения властей региона к президенту России Владимиру Путину по вопросу о включении в состав Российской Федерации пока не обозначены. Как только регион завершит все интеграционные процессы и полностью будет готов, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, Херсон сразу обратится к президенту России.

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