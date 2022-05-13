"Понравилось": павлины перебили Лаврова на пресс-конференции

Курьез произошел в Душанбе
Павлины прервали речь главы МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе.
"В целом, мы обсудили положение Центральной Азии…" - начал говорить министр.
Птичий крик раздался в тот момент, когда Лавров рассказывал о темах, которые были подняты на саммите. "Понравилось", - с улыбкой заметил он.
По завершении пресс-подхода, Лавров в шутку добавил: "Теперь остальное с павлинами обсудите".
Ранее Лавров заявил, что европейские политики делают из ЕС придаток Североатлантического альянса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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