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"Понравилось": павлины перебили Лаврова на пресс-конференции

12:11
  • пятница
  • 13 мая 2022

Курьез произошел в Душанбе

Павлины прервали речь главы МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе.

"В целом, мы обсудили положение Центральной Азии…" - начал говорить министр.

Птичий крик раздался в тот момент, когда Лавров рассказывал о темах, которые были подняты на саммите.  "Понравилось", - с улыбкой заметил он.

По завершении пресс-подхода, Лавров в шутку добавил: "Теперь остальное с павлинами обсудите".

Ранее Лавров заявил, что европейские политики делают из ЕС придаток Североатлантического альянса.

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