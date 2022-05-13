Девять из десяти природных пожаров тушатся в первые сутки

Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала в эфире канала "Россия-24", что 90% природных пожаров в стране ликвидируется в первые сутки.

"В предыдущие годы скорость тушения была 76%, 76% пожаров тушили в первые сутки. В этом году, за истекший период 2022 года, показатель - 90%", - сказала заместитель председателя правительства.

Она добавила, что достичь показателя 100% можно будет к 2024 году.

Как напомнила вице-премьер, регионам выделяются средства на закупку противопожарного оборудования и техники в рамках нацпроекта "Экология".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"