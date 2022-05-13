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Девять из десяти природных пожаров тушатся в первые сутки

12:54
  • пятница
  • 13 мая 2022

Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала в эфире канала "Россия-24", что 90% природных пожаров в стране ликвидируется в первые сутки.

Площадь лесных пожаров в России превысила 25 тыс. гектаров
В Приморском крае при тушении природного пожара погиб пожарный

"В предыдущие годы скорость тушения была 76%, 76% пожаров тушили в первые сутки. В этом году, за истекший период 2022 года, показатель - 90%", - сказала заместитель председателя правительства.

Она добавила, что достичь показателя 100% можно будет к 2024 году.

Как напомнила вице-премьер, регионам выделяются средства на закупку противопожарного оборудования и техники в рамках нацпроекта "Экология".

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Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
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