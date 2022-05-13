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Песков ответил на заявления премьера Польши о "Русском мире"

12:59
  • пятница
  • 13 мая 2022

В Кремле считают такие высказывания возмутительными

Призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого искоренить "Русский мир" является возмутительным, оголтелым и неприемлемым. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля назвал высказывания главы правительства Польши квинтэссенцией ненависти к русским.

Песков также выразил сожаление в связи с тем, что она, "как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом", сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что "Русский мир" — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы, в связи с чем предложил "полностью искоренить" эту "чудовищную новую идеологию".

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