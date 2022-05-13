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Кремль: Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского

12:55
  • пятница
  • 13 мая 2022

Но она должна быть подготовлена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Москвы по поводу возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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"Никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. И подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что ответа Киева на предложения Москвы все еще нет, "движение отсутствует". "Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу. Все это передано украинской стороне, ответа нет", - добавил Песков.

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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