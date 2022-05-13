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Песков опроверг прекращение поставок газа в Финляндию

13:18
  • пятница
  • 13 мая 2022

Ранее СМИ распространили соответствующие сообщения

У России нет планов прекратить с пятницы, 13 мая, поставки газа в Финляндию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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По словам представителя Кремля, соответствующие сообщения СМИ, скорее всего, "очередная газетная утка".

Песков напомнил, что "Газпром" поставляет газ разным потребителям в Европе, в том числе и в страны, которые являются членами НАТО. Российская компания неоднократно показала свою надежность в качестве поставщика энергоресурсов на европейский континент, цитирует пресс-секретаря президента "Интерфакс".

Ранее финские средства массовой информации написали, что в Хельсинки ожидают контрмер в ответ на вступление Финляндии в НАТО со стороны России. Руководство Финляндии якобы предупредили, что Москва в ответ на решение Хельсинки прекратит поставки газа.

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