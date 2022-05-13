ФСБ предотвратила теракт в Сочи

Неонацист планировал напасть на посетителей ТЦ 9 мая

ФСБ показала видео допроса мужчины, который, с его слов, планировал убить более 50 человек в торговом центре Сочи в День Победы. На кадрах, которые публикует "ТВ Центр", 30-летний неонацист подтвердил подготовку нападения.

В квартире подозреваемого изъяты револьвер с боеприпасами, граната, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

"Задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из ТРЦ Сочи 9 мая", — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

На видео мужчина назвал себя сторонником нацизма и движения "Колумбайн"*.

*В феврале Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал движение "Колумбайн" террористическим. Деятельность организации запрещена на территории России.

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