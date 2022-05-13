Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Бизнесмен ожидает результатов проверки

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter.

"Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей", - написал он в соцсетях.

После этого заявления акции компании упали на предварительных торгах на 20%.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 44 миллиарда долларов.

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