Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Бизнесмен ожидает результатов проверки
Американский предприниматель Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter.
"Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей", - написал он в соцсетях.
После этого заявления акции компании упали на предварительных торгах на 20%.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 44 миллиарда долларов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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