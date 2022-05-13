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В московском метро начали убирать санитайзеры

13:33
  • пятница
  • 13 мая 2022

Пассажиры почти перестали ими пользоваться

Со станции московского метро, МЦК и МЦД начали убирать санитайзеры из-за снижения числа болеющих коронавирусом.
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"Пассажиры почти перестали пользоваться санитайзерами - частота использования аппаратов снизилась в десятки раз. Поэтому мы решили постепенно убирать", - говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram.

Усиленная дезинфекция "подземки" остается в силе: поверхности продолжат обрабатывать каждый два часа, вагоны – до двух раз в сутки.   

За минувшие сутки в Москве коронавирусом заболели 474 человека, из них госпитализированы только 149.

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