В московском метро начали убирать санитайзеры

Пассажиры почти перестали ими пользоваться

Со станции московского метро, МЦК и МЦД начали убирать санитайзеры из-за снижения числа болеющих коронавирусом.

"Пассажиры почти перестали пользоваться санитайзерами - частота использования аппаратов снизилась в десятки раз. Поэтому мы решили постепенно убирать", - говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram.

Усиленная дезинфекция "подземки" остается в силе: поверхности продолжат обрабатывать каждый два часа, вагоны – до двух раз в сутки.

За минувшие сутки в Москве коронавирусом заболели 474 человека, из них госпитализированы только 149.

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