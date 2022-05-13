Май выполнил треть нормы по осадкам в Москве

Теплая майская погода пока не ожидается

Холодный воздух не спешит покидать Москву: первая декада мая оказалась холодной, средняя температура почти на полтора градуса отстала от нормы. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.

По словам эксперта, на следующей неделе температура вновь начнет понижаться и к середине ее среднесуточное значение ожидается ниже многолетних значений на четыре градуса.

При этом к утру пятницы, 13 мая, в столичном регионе выпало уже более 30% от месячной нормы осадков, отметила метеоролог.

Васильева предупредила, что у мая-2022 есть все шансы войти в историю наблюдений холодным, что в текущем тысячелетии случалось редко. За 21 год лишь пять раз средняя за месяц температура не дотянула до нормы, сообщает портал "Метеоновости".

При этом 12 мая оказалось самым теплым днем в российской столице с начала весны. На базовой метеостанции ВДНХ к 13:00 температура воздуха составила уже плюс 21,1 градуса, на Балчуге было еще чуть теплее.

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