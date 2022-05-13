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Глава парламента Крыма призвал разместить на Украине российские военные базы

13:46
  • пятница
  • 13 мая 2022

Константинов предложил сделать это из соображений безопасности

России нужно разместить свои военные базы на освобожденных территориях Украины. Такое мнение в пятницу, 13 мая, высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов.
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По мнению политика, необходимо "гарантированное военное обеспечение" в виде "наших военных баз" на освобожденных украинских территориях. Это даст гарантии, что с территории Украины больше не будет исходить угроз для безопасности России.

Такой подход, по мнению Константинова, также избавит украинский народ, особенно центральной и юго-восточной части страны, "от западного влияния", сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путина ранее подчеркнул, что задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты, а если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, ответ будет молниеносным.

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