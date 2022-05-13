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Путин и Шольц обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине

13:42
  • пятница
  • 13 мая 2022

Президент России указал на то, что мирные переговоры по сути заблокированы Киевом

В пятницу по инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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"Продолжено обсуждение ситуации на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Также стороны обсудили эвакуацию гражданских лиц с мариупольского завода "Азовсталь", которая проходила при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста.

Российский лидер обратил внимание собеседника на грубые нарушения украинскими боевиками норм международного гуманитарного права. Кроме того, Путин указал на то, что мирные переговоры по сути заблокированы Киевом.

Лидеры условились продолжать дискуссию по различным каналам.

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