Мишустин анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса

Главными задачами правительства в текущем году станут сохранение рабочих мест и поддержка уязвимых категорий граждан, отметил премьер

Сохранение рабочих мест, поддержка уязвимых категорий граждан, а также обеспечение финансовой и ценовой стабильности станут главными задачами правительства в текущем году. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета. Он добавил, что также готовятся дополнительные меры для помощи бизнесу. На реализацию первоочередных действий направлено свыше пяти триллионов рублей. Мишустин подчеркнул, что в условиях внешнего давления на Россию надо быть готовыми к любому развитию ситуации и вести ответственную бюджетную политику.

"Определённые результаты реализации такого подхода на текущем этапе мы видим. Это и поддержка спроса по ряду направлений благодаря удержанию льготных ставок и снижению стоимости займов в целом, и постепенное замедление инфляции, которое в дальнейшем будет укреплять эту тенденцию. Продолжение такой политики позволит создать необходимую основу для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации", - заявил Мишустин.

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