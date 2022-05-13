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Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина

14:01
  • пятница
  • 13 мая 2022

Список опубликован на сайте британского правительства

Великобритания ввела новые персональные санкции в отношении россиян. Обновленный список опубликован на сайте британского правительства.

Под санкции попали Алина Кабаева и ее бабушка, а также родственники Владимира Путина. В частности, в список вошли бывшая жена президента Людмила, двоюродный брат главы государства Игорь Путин, его сын Роман, сын двоюродной сестры президента Михаил Шеломов, дальний родственник Михаил Путин. 

Также в списке упоминаются глава Газфонда Юрий Шамалов и бизнесмен Виктор Хмарин.

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