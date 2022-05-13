Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина

Список опубликован на сайте британского правительства
Великобритания ввела новые персональные санкции в отношении россиян. Обновленный список опубликован на сайте британского правительства.
Под санкции попали Алина Кабаева и ее бабушка, а также родственники Владимира Путина. В частности, в список вошли бывшая жена президента Людмила, двоюродный брат главы государства Игорь Путин, его сын Роман, сын двоюродной сестры президента Михаил Шеломов, дальний родственник Михаил Путин.
Также в списке упоминаются глава Газфонда Юрий Шамалов и бизнесмен Виктор Хмарин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"