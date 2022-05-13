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Число фейков в соцсетях в сутки выросло в 4 раза

14:17
  • пятница
  • 13 мая 2022

Касаются они в основном российской спецоперации на Украине

Как показало исследование организации "Диалог", сегодня фиксируется резкое увеличение общего количества фейков в интернете.

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"На смену массовым ложным сообщениям о COVID-19 в сети теперь распространяются фейки о специальной военной операции на Украине", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что число фейковых сюжетов в сутки возросло в четыре раза по сравнению с показателями 2021 года. Эксперты отмечают, что некоторые сообщения с недостоверной информацией набирают десятки тысяч копий.

"При этом и в пандемийном 2021 году количество фейков было феноменальным", - добавили аналитики.

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