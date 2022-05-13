Российский эндопротез вернул пожилой москвичке способность ходить самостоятельно

Сложнейшую операцию провели в больнице имени Юдина

В больнице имени Юдина пожилой пациентке с тяжёлым диагнозом провели сложнейшую операцию и вернули способность вновь двигаться самостоятельно. Сохранить все функции повреждённого сустава получилось без обычной в таких случаях блокировки. Взамен повреждённой таранной кости женщине установили эндопротез российского производства.

В Центр стопы больницы Юдина семидесятилетняя Галина Гричещенко из Керчи обратилась с тяжелым диагнозом - асептический некроз или рассасывание таранной кости. От боли женщина едва уже могла опереться на ногу.

"Я ещё работаю, несмотря на свой возраст. И когда сидишь, работаешь, всё нормально, голова же работает в основном. А когда на работу идёшь, с работы, и потом надо ж передвигаться, вот тогда боль ощущалась", - рассказывает женщина.

При таких серьёзных повреждениях заднего отдела стопы основным методом лечения во всём мире принято считать блокировку всего таранно-ладьевидного сустава. Она позволяет купировать боль. Но подвижность стопы при этом утрачивается, травмируются соседние суставы. Здесь Галине предложили альтернативное решение её проблемы - без блокировки и с сохранением всех физиологических функций поврежденного сустава.

"Мы пошли путём изготовления индивидуального эндопротеза таранной кости, которая представляет точную копию родной косточки, которая была у человека до заболевания. Повторяла полностью его форму и анатомию. Изготавливают абсолютно аналогичный эндопротез, который устанавливается взамен поврежденной таранной кости", - рассказывает врач-ортопед отделения хирургии стопы ГКБ им. С.С. Юдина Владимир Скребцов.

Высочайшего качества эндопротезов по индивидуальным меркам пациента удается достичь благодаря тесной совместной работе с инженерами. А потому при выборе поставщиков в Центре стопы изначально ориентировились только на российских производителей. Не прогадали.

"За счёт того, что мы смогли производить индивидуально в плане индивидуального проекта те же пластины, те же винты, всё это российских производителей, мы им помогаем, нашим производителям, создавать уникальные импланты. Мы смогли всё больше-больше пациентов оперировать", - рассказывает заведующий отделением хирургии стопы ГКБ им. С.С. Юдина Саргон Тамоев.

Эндопротезы, имитирующие костную ткань и суставы, производят из циркониевой керамики, долговечной и биосовместимой с организмом человека. Аналогичный имплант таранной кости подготовили и для операции Галины Ивановны. Несмотря на сложность, вся процедура по замене разрушенного сустава заняла порядка 40 минут.

По словам врачей, уже через месяц женщина сможет ходить, опираясь на ногу без костылей. А всего более 2000 сложных операций на стопе специалисты отделения смогли выполнить только за прошлый год. В этом объём хирургических вмешательств планируют увеличить практически вдвое.

Татьяна Сидорова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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