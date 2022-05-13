Вознесенский в Гоголь-Центре и Тропинин на ВДНХ: афиша на выходные в Москве

Гид по самым значимым культурным событиям в столице

Чтобы приобщиться к прекрасному, совершенно не обязательно ждать следующей недели. Уже в пятницу вечером в Гоголь-центре премьера - "Берегите ваши лица" - легендарная пьеса Андрея Вознесенского в новой трактовке. Из мира Мельпомены можно отправиться в неспешное путешествие по старинной Москве, а потом пробежаться по самым красивым местам города.

В Театре Наций приглашают в "Кабаре". Бродвейский мюзикл, знаменитый фильм Боба Фосса с Лайзой Минелли - свою версию на этот раз представляет режиссер и худрук Пушкинского театра Евгений Писарев. Спектакль, признаётся, исторический, о последних днях Веймарской республики в Германии. Эпоху исследовали подробно. Подлинность - в деталях.

"Изучали и архитектуру того времени, и шрифты того времени, и белье, и костюмы, и так далее. Все-таки хотелось при всем том сделать спектакль подробный, сделать спектакль в каком-то смысле даже кинематографический", - пояснил режиссер Евгений Писарев.

Актёры в этом спектакле - из разных театров. Но, по словам режиссера, каждый будто рожден для своей роли. Конферансье - Денис Суханов. Александра Урсуляк - та самая Салли Боулз.

История о том, что важно воспринимать людей такими, какие они есть. Но вот действительно - а какие, они? Что прячется за каждым из лиц? Об этом размышляют - в Гоголь-центре.

Легендарная Таганка. Любимов. Высоцкий. В 1970-м году они выпустили спектакль "Берегите ваши лица". С тех пор пьесу Андрея Вознесенского больше нигде не ставили. И вот спустя десятилетия ее по-своему прочитали в Гоголь-центре.

Вениамин Смехов участвовал еще в том первом спектакле. А когда узнал, что в Гоголь-центре оказался единственный уцелевший экземпляр пьесы, и её собираются ставить, согласился участвовать и в новой постановке.

"Я сентиментальный и ностальгичный, и вот для меня всё, что было на Таганке, это всё было вчера", - говорит актер.

Сегодня же играет Профессора, занятого проблемами поиска нового лица. К произведению Вознесенского, впрочем, добавили еще одну историю - художника Влада Мамышева-Монро. Человека с тысячью лиц. Известного своими перформансами, переодеваниями-портретами. Самый любимый его персонаж - Мэрилин.

"Оказалось, его творчество очень созвучно названию спектакля и вообще его теме - поиску лица. Он через себя искал разные лица, и в итоге все равно как бы человек ищет таким способом себя настоящего", - рассказал актер Александр Горчилин.

Получился мультижанровый спектакль. У зрителя есть ощущение, что он оказался в кинозале или на рок-концерте. Специально для спектакля были написаны новые композиции на стихи Вознесенского.

Сразу несколько картин из столичного музея художника Тропинина отправились на "гастроли". Не далеко. На ВДНХ. В павильоне "Рабочий и колхозница" открылась выставка "Василий Тропинин. Эпоха и образ".

Крепостной художник, а потом академик, Василий Тропинин был великолепнейшим портретистом. На его картинах - и композитор Алябьев, и старый ямщик, и девушка-кружевница. Одно из главных произведений на выставке - знаменитый автопортрет с видом на Кремль.

"Василий Тропинин - безусловно, яркий и, наверное, самый заметный представитель художнической Москвы начала девятнадцатого века. Он переписал всю Москву, как говорили о нем современники", - отметила директор "Музея Тропинина и московских художников его времени" Ольга Журавлёва.

А многие в этот раз проведут спортивные выходные. После перерыва из-за пандемии в столицу возвращается один из главных праздников бега - Московский полумарафон. Ожидается 20 тысяч участников. Полумарафон традиционно пройдет по центру, по самым красивым местам города - по набережным, вдоль главных достопримечательностей.

Будет и отдельный детский забег. В качестве болельщиков на полумарафоне ждут всех желающих. На протяжении дистанции обещают еще и пять музыкальных зон.

А перевести дух можно в городских парках, ботанических садах и дендрариумах. В каждом - своя программа выходного дня. Можно заниматься танцами или гимнастикой цигун. Да и самое время просто совершить прогулку и лично проверить, цветут ли еще сакура и рододендроны, а, может быть, уже вовсю распускаются яблони?

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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