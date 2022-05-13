Квесты и много ретро: "Ночь музеев" охватит более 100 площадок

В программе - выставки, экскурсии, викторины, спектакли, лекции и концерты

Ретрофотостудия, музыкальный салон пушкинского времени, квесты для старшеклассников и студентов. Так 21 мая москвичам предлагают провести традиционную "Ночь музеев".

В этом году в ней примут участие больше 100 площадок: городские и частные музеи, галереи, а также театры, библиотеки и парки-усадьбы. Они не только будут работать непривычно долго, но и порадуют своих гостей специальными программами. Это выставки с уникальными экспонатами, авторские экскурсии при свете фонарей, викторины, спектакли, лекции, концерты. По традиции все они бесплатны. Чтобы попасть на понравившееся мероприятие, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"