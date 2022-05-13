ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Квесты и много ретро: "Ночь музеев" охватит более 100 площадок

15:22
  • пятница
  • 13 мая 2022

В программе - выставки, экскурсии, викторины, спектакли, лекции и концерты

Ретрофотостудия, музыкальный салон пушкинского времени, квесты для старшеклассников и студентов. Так 21 мая москвичам предлагают провести традиционную "Ночь музеев".

В этом году в ней примут участие больше 100 площадок: городские и частные музеи, галереи, а также театры, библиотеки и парки-усадьбы. Они не только будут работать непривычно долго, но и порадуют своих гостей специальными программами. Это выставки с уникальными экспонатами, авторские экскурсии при свете фонарей, викторины, спектакли, лекции, концерты. По традиции все они бесплатны. Чтобы попасть на понравившееся мероприятие, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
Акция "Ночь в музее"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.