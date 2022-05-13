Искусство договариваться: как в школах Москвы работают службы примирения

Детей учат разрешать конфликтные ситуации

В московских школах появились службы примирения. В интересной и доступной форме дети учатся разрешать любые спорные ситуации, выстраивать отношения со сверстниками и педагогами. Дело это добровольное и, как оказалось, эффективное. Ведь тут главное не осудить, а понять оппонента. И помочь, даже агрессору.

— Эй, зубрила! Домашка дай есть?

— Нет, домашку нужно делать самому.

— Я спрашиваю, домашка есть?!

— Нет.

— А если найду?

— Тогда я отойду.

Так человек может столкнуться с агрессией - внезапной и неоправданной. Часто такие эпизоды становятся систематическими, превращая жизнь ребёнка в пытку. Но время, когда школьники оставались с травлей или конфликтами один на один, прошло. В каждом округе Москвы на базе школ теперь есть службы примирения. Это что-то вроде внеклассных занятий, на которых дети учатся решать споры мирным путём. Например, как сделать так, чтобы досадное недоразумение не разрушило долгую дружбу.

— Я выложила фотографию, где я вся такая красивая, надеялась на поддержку от своей подруги. В итоге я получила сообщение не самого приятного характера.

— Так как мы с ней дружим, я думала, что она отреагирует на это как-то помягче. Это шутка была.

Участвуют стороны конфликта, педагог-психолог и, если ситуация совсем непростая, посредник – медиатор. Ими становятся старшеклассники-волонтёры.

"У нас был отбор. Во-первых, у нас участвуют только инициативные ученики, которые и, правда, хотят помочь другим людям. И в основном мы решаем конфликтные ситуации. У нас есть различные методики. Предположим, активное слушание, когда ребёнок чувствует, что мы его поддерживаем. Или же тот факт, что мы не используем советов. Этого нельзя делать", - говорит волонтер Дарья Ерохина.

Если же в повестке нет острых разногласий, дети с помощью моделирования ситуаций учатся искать пути разрешения возможных столкновений. Ведь лучший конфликт – которого не было.

Такая школьная миротворческая миссия помогает не только самим детям. Классному руководителю часто приходится решать помимо детских конфликтов, ещё и взрослые. Бывает так, что дети между собой всё давно решили, а родители продолжают войну в мессенджерах. И вот теперь взрослые по-настоящему активные участники учебно-воспитательного процесса.

"Занятия с родителями и занятия с детьми выводят на то, что конфликт полностью исчерпан. Естественно, у детей тоже складываются более дружеские отношения - если родители разрешили конфликт, то и дети стали дружить между собой", - говорит классный руководитель Светлана Будюкина.

Чтобы войти в службу примирения, сотрудники образовательной организации и волонтёры проходят семинары со специалистами Городского психолого-педагогического центра. Они же могут выступать и посредниками в особенно сложных случаях.

"Мы как нейтральные посредники выезжаем в школы. Это уже ситуации, когда включились родители, педагоги, обращения в департамент… Там группа родителей – уберите эту ложку дёгтя из нашей бочки мёда… Нет мы не уйдём, нет вы сами. И все подобные ситуации со сложными ребятами. Приезжаем мы, или дистанционно, и разбираем, как сделать так, чтобы никто не был изгнан, никто не был наказан", - рассказывает руководитель городской службы примирения Антон Коновалов.

Сейчас уже 380 преподавателей прошли необходимую подготовку. В 400 школах Москвы началась работа по созданию служб примирения, а в 127 уже на регулярной основе применяются восстановительные техники и переговорные практики.

Александра Панина, Дмитрий Панов, Евгений Александров и Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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