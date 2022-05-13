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Москвичей в выходные ждет прохладная и ветреная погода

15:02
  • пятница
  • 13 мая 2022

Будут идти дожди

Дождь, тучи и сильный ветер: сегодня в Москве снова неспокойно - в городе из-за непогоды объявлен "жёлтый" уровень опасности.

Москвичи недолго радовались настоящему маю. Накануне вечером город испытал на себе нрав североатлантического циклона. Шквалистый ветер разгонялся до 18 метров в секунду, ливень зарядил до глубокой ночи, за 12 часов местами выпала треть месячной нормы осадков. В некоторых районах горожане наблюдали даже грозы.

Сегодня в столице снова обещают дожди, пусть и кратковременные. Но главное - ветер, порывы которого могут достигать 19 метров в секунду. Лучше держаться подальше от любых шатких конструкций и деревьев. Не порадует погода и в выходные.

"В субботу и воскресенье днём около плюс 15 градусов, кратковременные дожди, и порывистый ветер сохранится. И эта непогода, или неласковая такая майская погода, окажется долгоиграющей практически всю следующую, по крайней мере, рабочую часть недели. В Москве и области днем в основном +11 - +16 градусов, правда ночных заморозков не ожидается, но каждый день на следующей неделе кратковременные дожди и будет ветрено", - сообщил ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский.

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