МГУ поднялся в рейтинге лучших вузов мира

По качеству образования вуз занимает 29 место

МГУ улучшил свои показатели в топе ведущих вузов мира. В опубликованном новом Round University Ranking он поднялся сразу на 21 пункт и занял 70 место в общем зачете, и 29 по качеству образования.

Всего в рейтинге свыше тысячи университетов из 85 стран мира. Оценивают их на основе двадцати показателей, в числе которых - преподавание, исследования, международное сотрудничество, финансовая устойчивость.

Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, результат этого года наверняка оценят абитуриенты. Также он отметил, что Московский университет продолжает разворачивать стратегические проекты, которые будут способствовать импортозамещению в важных отраслях.

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