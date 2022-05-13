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В России впервые с начала весны зафиксирован рост числа безработных

14:21
  • пятница
  • 13 мая 2022

Об этом рассказали в правительстве

На российском рынке труда впервые с марта наблюдается рост числа безработных граждан. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
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По словам вице-премьера, к 5 мая рост численности безработных граждан, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости, составил около 4 тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась.

Также возросло количество предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости — до 43,9 тысячи. Голикова отметила постепенную, пока слабо выраженную тенденцию по изменению ситуации на рынке труда.

Вместе с тем в кабмине отметили усилия региональных властей и работодателей, направленные на реализацию всего комплекса принятых правительством мер по сохранению занятости, сообщает АГН "Москва".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержка рынка труда в России является одним из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях. Президент напомнил, что такие мероприятия начались еще во время пандемии коронавирусной инфекции и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться.

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